2023/08/28 | 11:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يخوض منتخبنا الأولمبي مساء اليوم الأثنين اختباراً جديداً في معسكر التدريبي بمحافظة البصرة. ويواجه منتخبنا الاولمبي نظيره اليمني في مباراة تجريبية، وذلك في تمام الساعة السادسة، عصر اليوم الاثنين، في ملعب البصرة الدولي تحضيراً لتصفيات القارة الاسيوية لمنتخبات دون 23 التي تستضيفها الكويت الشهر المقبل. يذكر أن المنتخب الأولمبي العراقي واجه نظيره السوداني […]

ظهرت المقالة اليوم.. اختبار ثالث للمنتخب الأولمبي في معسكر البصرة أولاً على ايرث نيوز.