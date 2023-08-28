خبير اقتصادي يكشف ارباح العراق من توقف تصدير النفط عبر تركيا

2023/08/28 | 11:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين قيمة ارباح العراق من توقف تصدير النفط عبر تركيا. وذكر المرسومي في ايضاح تلقته ايرث نيوز ان “كمية التخفيض الالزامي والاختياري حاليا للعراق ضمن أوبك بلس 430 الف برميل يوميا، وان حصة العراق الإنتاجية حاليا 4.220 الف برميل يوميا، في حين ان الاستهلاك المحلي من النفط […]

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