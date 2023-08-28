انتشار قطعات فرقة الإمام علي (ع) لتأمين مراسيم الزيارة الأربعينية

2023/08/28 | 11:35 - المصدر: واع

النجف الاشرف – واع – حيدر فرمان

أعلنت فرقة الإمام علي (عليه السلام) القتالية اللواء الثاني في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، انتشار قطعاتها لتأمين مراسيم زيارة الاربعين.

وقال قائد الفرقة طاهر الخاقاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القطعات انتشرت من الحدود الإدارية لمحافظة الديوانية وصولاً الى حدود كربلاء المقدسة إضافة الى الخط الاستراتيجي ورفد العتبة العلوية المقدسة ومسجد الكوفة المعظم والسهلة".

وأضاف الخاقاني، أنه "تم تعزيز قاطع الخندق الأمني وتكثيف الجهد الاستخباري، فضلاً عن نشر مواكب خدمية على امتداد طرق الزائرين".