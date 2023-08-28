2023/08/28 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات في بغداد/ الكرخ، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، إلقاء القبض على 3 مطلوبين بقضايا ارهابية احدهم كان ينتمى الى مايسمى بفرقة اليرموك ضمن عصابات داعش الارهابي.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب ضمن العاصمة بغداد جانب الكرخ والتي تضمنت تواجد ثلاث مطلوبين بقضايا ارهابية احدهم كان ينتمى الى مايسمى بفرقة اليرموك ضمن عصابات داعش الارهابية"، مبينةً أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري للتحري وجمع المعلومات اللازمة".

وأوضحت أنه "بعد استكمال جميع الاجراءات الاصولية تمكنت مفارزنا وبكمين محكم من القاء القبض على ثلاث مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، ولدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة بانتمائهم الى عصابات داعش الارهابية".

واشارت الى أنه "تم تدوين اقوالهم واحيلوا الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل".



