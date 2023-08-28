اليوم.. الأولمبي يخوض ثالث تجريبياته في معسكر البصرة

2023/08/28 | 11:40 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

يخوض منتخبنا الأولمبي، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، مباراة ودية مع نظيره اليمني في إطار الاستعداد لمشاركة بتصفيات القارة الآسيوية لمنتخبات دون 23 سنة التي تستضيفها الكويت الشهر المقبل.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي ماهر حسان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المنتخب أجرى آخر وحدة تدريبية تحضيرا لهذه المباراة وجميع اللاعبين بالجاهزية التامة "، مبينا أن" الوحدة التدريبية الاخيرة شهدت عودة كل من حسين لاوندي ونهاد محمد الذين غابوا عن المواجهة السابقة بسبب تعرضهم لشد عضلي".

وأضاف حسان، أن "الجهاز الفني بقيادة المدرب راضي شنيشل حريص على إتاحة الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة وإثبات أحقيتهم في تمثيل المنتخب، وكذلك للوقوف على إمكانياتهم قبل الإعلان عن القائمة النهائية".

وتابع حسان أن "اللاعبين أكدوا على أهمية معسكر البصرة الذي حقق جملة من الأهداف وفي مقدمتها اعتياد الاجواء التي تكون قريبة من اجواء الكويت الى جانب التجهيز البدني الذي يعتبر الفيصل في عملية تطبيق الواجبات الفنية من قبل المدرب"، لافتا الى أن "من المؤمل أن يتم الإعلان عن القائمة الرسمية التي ستشد الرحال صوب الكويت في الثالث من ايلول المقبل والتي ستشهد تواجد اللاعبين المحترفين الذين لم يلتحقوا بالمعسكر".