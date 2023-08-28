2023/08/28 | 11:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الإثنين، بمقتل شاب على يد مسلحين بسبب خلافات سابقة، فيما قام ذووه بحرق منزل الجناة وسط مدينة الناصرية انتقاماً لابنهم.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شاباً في الثلاثينيات من عمره قتل برصاصة استقرت في قلبه قرب أسواق بحي سومر وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، بسبب خلافات سابقة مع الجناة".

وأضاف المصدر، أن "ذوي المجنى عليه قاموا على الفور بإحراق منزل الجناة بالكامل وهي قريبة من منطقة الحادث، انتقاماً لمقتل ابنهم".

وبين أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وانتشرت في منطقة الحادث، تحسباً لأي تطورات أخرى تحصل بين طرفي الحادث".