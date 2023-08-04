2023/08/28 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (28 آب 2023) اجتماعاً خُصص لمشروع الطريق الحلقي الرابع لبغداد والتصاميم المقترحة لطريق (دورة - يوسفية).

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً خُصص لمشروع الطريق الحلقي الرابع لبغداد والتصاميم المقترحة لطريق (دورة - يوسفية)".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في وقت سابق، بضرورة البدء بإعلان تنفيذ الطريق الحلقي الرابع لبغداد.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن "السوداني وجه بسرعة الإعلان عن تنفيذ هذه المشاريع، وإعطاء الأولوية لمناطق الازدحامات المرورية مثل مقتربات جسر الجادرية، وساحة عدن، والطرق المؤدية إلى مدينة الصدر، ومداخل بغداد، وساحتي النسور وقرطبة، ومقتربات بناية البنك المركزي الجديدة، إلى جانب اقتراح افتتاح شوارع جديدة، وتوسعة شارع المطار، وطريق جسر الطابقين- دورة- يوسفية، وغيرها من المقترحات".

وأضاف أن "السوداني استمع خلال الاجتماع إلى تفاصيل مراحل تنفيذ الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد، وضرورة البدء بتنفيذه كأولوية أولى والإعلان عن تنفيذه خلال الشهر المقبل".

ويعد مشروع الطريق الحلقي الرابع من المشاريع الستراتيجية التي تعمل على فك الاختناقات المرورية في بغداد، حيث يبلغ طوله 94 كيلومتراً ويضم 18 تقاطعاً وثلاثة جسور، اثنان معلقان على نهر دجلة والآخر على نهر ديالى.

الطريق يبدأ من سريع كركوك ثم التاجي إلى جسر المثنى بعدها طريق المرور السريع رقم 2 ثم يدور حول شرق المطار إلى الدورة واليوسفية بعدها طريق المدائن ثم إلى شرق نهر ديالى بعدها يعود إلى طريق كركوك عند سريع منطقة الشعب، وكذلك يمر أيضاً في مناطق أبو غريب والبوعيثة ويربط تقاطعات عدة على الطريق السريع منها طرق بغدادـ موصل والكوت والحلة.