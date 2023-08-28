2023/08/28 | 12:41 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

كشف أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، الاثنين، ربح العراق حالياً من توقف تصدير النفط عبر تركيا.

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وذكر المرسومي في تدوينة تابعها "ناس"، (28 آب 2023) أن "كمية التخفيض الالزامي والاختياري حاليا للعراق ضمن أوبك بلس = 430 الف برميل يوميا.

حصة العراق الإنتاجية حاليا = 4.220 الف برميل يوميا.

الاستهلاك المحلي من النفط الخام = 720 الف برميل يوميا.

الطاقة التصديرية المخططة في موازنة 2023 = 3.5 مليون برميل يوميا.

صادرات العراق في تموز 2023 = 3.440 مليون برميل يوميا.

الفرق بين الصادرات الفعلية والطاقة التصديرية = 56 الف برميل يوميا.

معدل سعر النفط العراقي المباع في تموز 2023 = 78 دولار للبرميل.

الخسارة المالية المباشرة التي يتحملها العراق في تموز 2023 بسبب الفرق بين الطاقة التصديرية والصادرات الفعلية = 136 مليون دولار.

صادرات نفط كردستان = 400 الف برميل يوميا.

الفرق بين سعر النفط العراقي وسعر نفط كردستان وفقا لحسابات شركة ديلويت المكلفة بتدقيق صادرات كردستان النفطية = 8 دولارات للبرميل (بسبب نوعية النفط الكردستاني كونه من النفوط الثقيلة الحامضية وقيود التصدير).

استئناف تصدير نفط كردستان سيؤدي الى تخفيض صادرات النفط العراقي جنوبا عبر البحر بمقدار 400 الف برميل يوميا.

خسارة العراق من جراء استئناف تصدير النفط من كردستان بسبب فرق السعر = 99 مليون دولار شهريا.

رسم المرور والنقل = 87 مليون دولار شهريا.

الخسارة المالية الصافية التي يتحملها العراق من إعادة تصدير نفط كردستان = ( 99 87 ) – 136 = 50 مليون دولار شهريا وستتعاظم هذه الخسارة عندما نحتسب قيمة التخفيضات التي تمنحها كردستان لمبيعاتها النفطية الى تركيا.

وهذا يعني ان العراق يربح حاليا على الأقل 50 مليون دولار شهريا من جراء توقف صادرات كردستان في ظل الظروف الحالية التي تلزم العراق بتخفيض انتاجه النفطي التزاما بقرارات أوبك بلس".