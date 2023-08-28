2023/08/28 | 12:45 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، أن طائرات F_16 التابعة لقيادة القوة الجوية استهدفت وكراً للعناصر الإرهابية في منطقة العيث ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طائرات F_16 التابعة لقيادة القوة الجوية استهدفت وكرا للعناصر الإرهابية في منطقة العيث ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وأضافت، أن "ذلك جاء وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز الأمن الوطني وبمتابعة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".