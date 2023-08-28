2023/08/28 | 12:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمصرع وإصابة 21 ايرانياً القادمين إلى الزيارة الاربعينية بحادث سير في محافظة واسط.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن خمسة زائرين إيرانيين لقوا مصرعهم، فيما أصيب 16 آخرين نتيجة انقلاب حافلة نوع "كوستر" كانت تقلهم على طريق بدرة - دبوني شرقي محافظة واسط.

وأوضح أن الحافلة كانت متوجهة الى مدينة كربلاء لاداء الزيارة الاربعينية، مشيرا الى اخلاء المصابين لمستشفى قريب ونقل الضحايا الى دائرة الطب العدلي.