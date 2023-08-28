السجن المؤبد لتاجر مخدرات في كركوك

2023/08/28 | 12:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات كركوك، يوم الإثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق احد تجار المخدرات عن جريمة الاتجار والترويج للمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التاجر القي القبض عليه وبحوزته (1) كيلو و(56) غراماً من مادة المثيل امفيتامين المخدرة (الكرستال) بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين في ناحية شوان في كركوك".

وأضاف أن "القرار صدر وفقاً لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".