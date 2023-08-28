مدرب صالات الشرطة يدعم إقامة دوري المحترفين

2023/08/28 | 12:50 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

أكد مدرب فريق الشرطة لكرة الصالات أثير الدراجي أن اعتماد دوري المحترفين لأندية الدوري المُمتاز اعتبارا من الموسم المقبل هو فرصة جيدة لتطوير اللعبة وإعادة العراق ضمن مصاف الدول المُتقدمة في مجال رياضة كرة الصالات.

وقال الدراجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الإثنين، إن" ‏قرار اتحاد الكرة باعتماد دوري المحترفين لأندية الدوري المُمتاز في الموسم المقبل قرار ايجابي ، ونحن كمدربين داعمين لإقامة هذا الدوري كونه يسهم في تطوير اللعبة على صعيد الاندية والمنتخبات الوطنية".

‏وأضاف الدراجي، أن " دوري المحترفين سيشهد تواجد تقنية الـ(var) لمواكبة التطور العالمي في مجال التحكيم"، مشيراً الى أن" هذه المسابقة تعد حافزا للأندية المشاركة في الأهتمام بالبنى التحتية وتجهيز القاعات الخاصة، بالإضافة الى البحث عن الشركات الراعية التي من خلالها تستطيع أن تنهض بفرقها مادياً".