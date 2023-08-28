لجنة الاقتصاد تستضيف وزير التجارة: اخفاق في ملف البطاقة التموينية

2023/08/28 | 12:50 - المصدر: ايرث نيوز

تستضيف لجنة الاقتصاد النيابية بعد الزيارة الاربعينية وزير التجارة بشأن ملف البطاقة التموينية، وأقرت اللجنة أنَّ الوزارة أخفقت في إدارة ملف البطاقة التموينية وهي تتحمل مسؤولية أعباء المواطن الفقير الذي يعاني بسبب الزخم الكبير على مراكز تحديث البطاقة. وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، في تصريح اليوم الاثنين تابعته “ايرث نيوز”، إنَّ “اللجنة لاحظت ما يعانيه […]

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