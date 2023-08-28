2023/08/28 | 12:50 - المصدر: ايرث نيوز

خصصت وزارة العدل سجن بغداد المركزي للمحكومين بجرائم المخدرات حصراً، مبينة أنها حققت تصنيفاً للسجناء بجرائم الإرهاب بنسبة 100 %، لتجنب الاحتجاز مع نزلاء بتهم أخرى. وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين، في تصريح اليوم الاثنين تابعته “ايرث نيوز”، إنّ تصنيف السجناء هو نص ضمن قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، حيث حققت […]

ظهرت المقالة العدل تخصص سجن “بغداد المركزي” للمحكومين بالمخدرات حصرا أولاً على ايرث نيوز.