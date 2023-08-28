2023/08/28 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

لقي خمسة زائرين إيرانيين مصرعهم فيما أصيب 16 آخرون، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، في حادث سير "عنيف" شرقي محافظة واسط.

وأبلغ مراسل "بغداد اليوم" أن خمسة زائرين إيرانيين توفوا وأصيب 16 اخرون نتيجة انقلاب حافلة كانت تقلهم نوع "كوستر" على طريق بدرة - دبوني شرقي محافظة واسط.

وأعلنت وزارة الداخلية الايرانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين (28 آب 2023)، دخول 2.5 مليون زائر ايراني الى الأراضي العراقية للمشاركة في الزيارة الأربعينة.