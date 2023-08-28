العراق وإيران يتفقان حول مصير الجماعات المسلحة شمال البلاد

2023/08/28 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، (28 آب 2023) عن اتفاق جرى بين العراق وإيران بشأن مصير الجماعات المسلحة في إقليم كردستان.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي أنه "تم الاتفاق مع العراق على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان وإغلاق مقارها العسكرية”.

وأشار الى أن "إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كردستان العراق".

ودعت إيران، (3 آب 2023)، إلى "نزع أسلحة المجاميع الإرهابية الناشطة في إقليم كردستان العراق".

وشدد السفير الايراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، خلال لقائه ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت، على "ضرورة نزع سلاح المجاميع الإرهابية الناشطة في كردستان العراق وتأمين استقرار حدود الجمهورية الإسلامية"، داعيًا بلاسخارت إلى بذل أقصى الجهود بهذا الشأن"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.

ويذكر أن إيران أعلنت، في العام الماضي، أنها قدمت أكثر من 70 وثيقة إلى العراق، بشأن وجود جماعات إرهابية مسلحة، في منطقة كردستان العراق.