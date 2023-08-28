2023/08/28 | 13:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغ التبادل التجاري بين العراق والهند 12.5 مليار دولار خلال 6 أشهر من العام الحالي 2023.

وبحسب تحليل مبادرة أبحاث التجارة العالمية (GTRI)، أن "التجارة الخارجية للهند (صادرات وواردات السلع والخدمات) بلغت 800.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (يناير - يونيو 2022)."

وتتجاوز صادرات الهند مع 41 دولة مبلغ مليار دولار أمريكي حيث تمثل هذه الدول 87 في المائة من صادرات الهند، وقد نمت صادرات الهند بشكل إيجابي في 12 دولة من هذه الدول وانخفضت في 29 دولة.

خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، بلغت التبادل التجاري للهند مع الصين (38.1 مليار دولار أمريكي) وروسيا (29.6 مليار دولار أمريكي) والمملكة العربية السعودية (12.9 مليار دولار أمريكي) والعراق (12.5 مليار دولار أمريكي) وسويسرا ( 7.5 مليار دولار أمريكي).