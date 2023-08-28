السوداني يصدر توجيها بشأن الطريق الحلقي الرابع

2023/08/28 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين (28 آب 2023)، الجهات المختصة بتحديد الرؤية التي سيتم في ضوئها تنفيذ الطريق الحلقي الرابع للعاصمة بغداد وطريق (دورة- يوسفية).

بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، ذكر أن الاخير "وجه الجهات المختصة بتحديد الرؤية التي سيتم في ضوئها تنفيذ هذا الطريق، ونوع المباني التي ستكون على جانبيه، والتأكيد على قيام القوات الأمنية بمنع أي تجاوزات قد تحصل على الأراضي المخصصة لهذا المشروع".

واطلع رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، على التصاميم المقترحة للطريق الحلقي الرابع في بغداد التي قدمها الفريق الاستشاري، موجهاً بعقد اجتماع بين الجهات الفنية المختصة من أجل تحديد متطلبات تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجي.



