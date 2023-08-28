2023/08/28 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الداخلية الايرانية، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، دخول مليونين و 500 ألف زائر ايراني الى الأراضي العراقية للمشاركة في الزيارة الأربعينة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "مليونين و 500 ألف زائر ايراني دخلوا الأراضي العراقية للمشاركة في زيارة الأربعين".

وتدخل اعداد من الزائرين الإيرانيين تقدر بالملايين سنوياً خلال شهري محرم وصفر الى العراق لاداء زيارة الاربعين في مدينة كربلاء ضمن خطة امنية وخدمية بين الجانبين العراقي والإيراني.

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