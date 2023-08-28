طقس العراق.. انخفاض تدريجي بالحرارة مع فرصة لتساقط الأمطار

2023/08/28 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نشرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة في عموم البلاد.

وجاء في بيان للهيئة تلقته "بغداد اليوم"، أن طقس اليوم الاثنين سيكون صحواً مع انخفاض في درجات الحرارة تدريجياً، مصحوبة برياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة مع فرصة لتساقط الأمطار في المناطق الشمالية.







