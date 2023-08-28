المفوضية: الانتخابات ستجري بموعدها المحدد

2023/08/28 | 13:40 - المصدر: واع

بغداد – واع – نور الزيدي

أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، آلية التعامل مع قوائم المرشحين لحين حصول كل منافس على رقم الاقتراع، مؤكدة أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، فيما أشارت إلى أن الاستعدادات ما زالت مستمرة.

وقال المستشار القانوني في إعلام المفوضية، حسن سلمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بعد استلام قوائم المرشحين، سيتم تدقيق القوائم، ومخاطبة الجهات المعنية التي ستحدد أهلية المرشح من عدمها، منها وزارات وزارة التعليم العالي والتربية والداخلية والدفاع إذا كان المرشح منتسباً للوزارتين الأخيرتين".

وتابع، "كما تتم مخاطبة هيئة المساءلة والعدالة، بعدها تصفى كل الأسماء وترفع إلى مجلس المفوضين، وبعد ذلك تدخل تلك الأسماء القرعة للحصول على رقم الاقتراع لكل منافس".

وأضاف، أن "مسألة تأجيل موعد الانتخابات هي من صلاحية الأمر الديواني للدولة وسياستها، أما المفوضية هي جهة مكلفة فنياً بإدارة العملية الانتخابية"، مؤكداً أن "الانتخابات قائمة، والاستعدادات مازالت جارية".

وأشار إلى "عدم إمكانية فتح موعد جديد لتسجيل التحالفات والمرشحين، وليس هنالك وقت لمنح وقت إضافي".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم أمس الأحد، عن أعداد التحالفات والأحزاب والأفراد المقرر مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة.

وذكرت المفوضية لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجموع التحالفات والأحزاب والأفراد المقرر مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة توزعت كالآتي:

1-عدد التحالفات المشاركة 38

2-عدد الأحزاب المشاركة دون أحزاب المكونات 28

3-عدد الأحزاب المشاركة للمكونات فقط 8

4-عدد أحزاب المكونات المشاركة 10

5-عدد المرشحين الكلي 6022

6-عدد المرشحين للتحالفات 4223

7-عدد المرشحين للأحزاب 1729

8-عدد المرشحين الأفراد 70

9-عدد المرشحين الأفراد للمقعد العام 22

10-عدد مرشحي المسيح 16

11- عدد مرشحي الصابئة 10

12- عدد مرشحي الكرد الفيليين 13

13-عدد مرشحي الشبك 5

14- عدد مرشحي الأيزيدي 4

15- عدد مرشحي المكونات 48

16- مجموع التحالفات والأحزاب والأفراد 136