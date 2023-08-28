رئيس الوزراء يوجه بمنع التجاوزات على الأراضي المخصصة لمشروع الطريق الحلقي الرابع

2023/08/28 | 13:40 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجهات المختصة بتحديد الرؤية التي سيتم في ضوئها تنفيذ الطريق الحلقي الرابع، مؤكداً على أهمية أن تقوم القوات الأمنية بمنع أي تجاوزات قد تحصل على الأراضي المخصصة لهذا المشروع.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة الطريق الحلقي الرابع للعاصمة بغداد، والتصاميم المقترحة لطريق (دورة- يوسفية)".

ووجه السوداني، الجهات المختصة، بـ"تحديد الرؤية التي سيتم في ضوئها تنفيذ هذا الطريق، ونوع المباني التي ستكون على جانبيه، والتأكيد على قيام القوات الأمنية بمنع أي تجاوزات قد تحصل على الأراضي المخصصة لهذا المشروع".

واطلع السوداني، على "التصاميم المقترحة للطريق الحلقي الرابع في بغداد التي قدمها الفريق الاستشاري"، موجهاً "بعقد اجتماع بين الجهات الفنية المختصة من أجل تحديد متطلبات تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجي".