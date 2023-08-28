القنصل الأمريكي لوزير الكهرباء الكوردستاني: ملف النفط والغاز مهم لواشنطن

2023/08/28 | 14:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد القنصل العام الأمريكي لدى اربيل مارك سترو، يوم الاثنين، أن ملف النفط وغاز إقليم كوردستان مهم بالنسبة للولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال زيارة القنصل الامريكي الى وزارة الكهرباء الكوردستانية ولقائه بالوزير كمال محمد صالح، بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث ملفي الكهرباء والنفط".

وأكد القنصل العام الامريكي، اهمية ملف النفط وغاز الإقليم بالنسبة للولايات المتحدة متمنيا المصادقة على قانون للنفط والغاز بالتعاون بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

واضاف البيان ان "الجانبين تحدثا حول ملف استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".