نفط البصرة يغلق ملف المحترفين ويخطط لمعسكر خارجي

2023/08/28 | 14:30 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

يواصل الجهازين الإداري والفني في نادي نفط البصرة استعداداته لتحضير فريق الكرة بالشكل الأمثل قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وقال مدير فريق الكرة في النادي علاء نيروز، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الإثنين، إن" ادارة النادي أكملت أغلب التعاقدات اللاعبين خصوصاً صفقات المحترفين، حيث تم التعاقد مع ستة محترفين ثلاث من البرازيل وثلاثة افارقة بحسب طلب الجهاز الفني".

وأضاف نيروز أن" الفريق سيبدأ تدريباته في البصرة مطلع شهر أيلول المقبل بحسب التقرير الفني للمدرب على أن يقيم معسكر خارجي في العشرين من الشهر ذاته اما في تركيا او مصر ويستمر لمده 15 يوماً تتخلله مباريات تجريبية للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الدوري ".

وتابع نيروز أن" المفاوضات مستمرة لحسم صفقتين محليتين لم تحسما بعد بسبب ارتباطهما بعقود مع أنديتهم وفي حال تعثر الاتفاق، فهنالك أسماء بديلة في طاولة النادي".