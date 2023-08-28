المحكمة الاتحادية العليا تحسم الطعون بقانون الانتخابات

2023/08/28 | 14:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، عن حسم الطعون بقانون الانتخابات. وقالت المحكمة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انها “نظرت بجلسة علنية هذا اليوم في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة […]

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