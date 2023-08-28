2023/08/28 | 14:50 - المصدر: ايرث نيوز

نشرت عضو مجلس النواب ساهرة عبدالله الجبوري، اليوم الاثنين، صورا “مرعبة وصادمة” لجثث داخل قنوات الصرف الصرفي في مقر عمليات كركوك، قالت إنها لمواطنين من المكون العربي، عذبوا وقتلوا على يد أفراد الحزب الديمقراطي الكردستاني إبان سيطرته على هذا الموقع. وقالت الجبوري في بيان، تلقته “ايرث نيوز”، إنه “منذ فترة ونحن نسمع هتافات من الجانب […]

ظهرت المقالة برلمانية تصدم الرأي العام بصور لـ “جرائم” البارتي داخل مقر عمليات كركوك أولاً على ايرث نيوز.