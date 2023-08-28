الكشف عن اتفاق لتسيير رحلات جوية بين إيران ومصر عبر العراق

2023/08/28 | 15:02 - المصدر: العربي الجديد

كشف مسؤول إيراني بقطاع النقل وخدمات السفر عن توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وإيران لتسيير رحلات جوية عبر بغداد لنقل السائحين من البلدين وضمن تأشيرة سياحية ذات فترة زمنية محددة يحصل عليها مواطنو إيران ومصر الراغبين بزيارة البلدين.

الاتفاق يأتي بعد أشهر من الكشف عن وساطة تجريها بغداد بين القاهرة وطهران، قال مسؤولون عراقيون إنها لترطيب الأجواء بين البلدين على غرار الوساطة العراقية السابقة بين السعودية وإيران والتي دامت نحو عامين.

ومساء أمس الأحد، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن أمين اتحاد مكاتب خدمات السفر في محافظة خراسان، شمال شرقي إيران، فرهاد دوائي قوله إن "شركة أطلس التجارية القابضة أبرمت مذكرة بين الاتحادات التجارية لمكاتب خدمات السفر في طهران وخراسان ومحافظة فارس مع جهورية مصر بواسطة العراق".

وأوضح دوائي أنه "بموجب هذه المذكرة تقرر أن تقوم رحلات الخطوط الجوية العراقية أو أي شركة طيران أخرى بنقل السائحين أولا إلى العاصمة العراقية بغداد، ومن ثم عبر الخطوط الجوية المصرية إلى مدينة شرم الشيخ".

وأكد أيضا أن "التفاهم نص على أن تكون التأشيرة السياحية للسفر إلى مصر (للمواطنين الإيرانيين) والحد الأقصى لمدة الإقامة في شرم الشيخ لا تتجاوز الـ7 أيام، حيث من الممكن أن تُضاف العاصمة المصرية القاهرة إلى هذا البند، غير أنه لم يتم تحديد ذلك بعد".

وتابع المسؤول الإيراني: "من خلال هذا التبادل، تقرر أيضا أن يسافر السائحون من مصر إلى إيران لزيارة مشهد وشيراز وشمال البلاد وغيرها لمشاهدة المعالم السياحية والزيارة الدينية".

وأشار إلى أنه لغاية الآن لم تتقدم مصر بطلب من أجل سفر سياحها إلى إيران، ولكن هناك احتمالا بنسبة 99% أن يتم تقديم هذه الطلبات اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول"، بحسب ما أوردته الوكالة الإيرانية نقلا عن المسؤول الإيراني.

بالمقابل أبلغ مسؤول في إدارة عمليات الخطوط الجوية العراقية، بالعاصمة بغداد، مراسل "العربي الجديد"، بعدم تفعيل الاتفاق لغاية الآن، خاصة مع انشغال المطارات العراقية ككل بمراسم الزيارة الدينية في كربلاء والنجف.

لكنه أكد في اتصال هاتفي أن دور العراق سيكون محطة انتقال لمواطني البلدين قبل وصولهم إلى الوجهة النهائية مصر أو إيران، وسيقع على عاتق العراق التأكد من سلامة أوراق المسافرين وأمتعتهم وتأشيراتهم النافذة، وقد يصار إلى رفع عدد الرحلات الجوية التي تقوم بها الخطوط الجوية العراقية إلى مصر في حال كان هناك طلب متزايد.

وكشف المسؤول عن أن مواطني مصر لن يتم الختم على جوازاتهم عند دخولهم إيران أسوة بمواطني العراق وسيتم الاكتفاء بختم ورقة دخول، وذلك لاعتبارات تتعلق بفرض بعض الدول الغربية قيودا على الأشخاص المسافرين لإيران ضمن حزمة العقوبات المفروضة على طهران.

من جانبه قال الخبير بالشأن العراقي أحمد الحمداني لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاق "يحمل دلالات سياسية أكثر من كونها تجارية أو اقتصادية".

وأضاف أن هذا الاتفاق قد يكون الأول من نوعه دوليا في مسألة وجود محطة انتقال وسيط للسفر بين بلدين لا تتجاوز مدة الطيران بينهما 6 ساعات، لكن يظهر وجود دواعي حذر من الجانب المصري، ومحاولة عدم التسرع بالانفتاح المباشر خاصة في ظل محاذير مختلفة، منها ما يتعلق بالعقوبات على إيران، وأخرى أمنية.