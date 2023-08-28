تحذير من مفاصل "رخوة" في حدود العراق

2023/08/28 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير في الشأن العسكري العميد المتقاعد عدنان الكناني، اليوم الأثنين (28 آب 2023)، ان الحدود العراقية مازالت "رخوة" وتشهد عمليات تسلل للإرهابيين ومافيات التهريب.

وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحدود العراقية مازالت (رخوة) وتشهد عمليات تسلل للإرهابيين ومافيات التهريب المخدرات وغيرها من الممنوعات، ورغم كل الاستعدادات العسكرية والأمنية على الشريط الحدودي مع سوريا او الأردن او حتى السعودية، مازالت هناك ثغرات تستغل لعمليات التسلل والتهريب".

وبين، ان "ضبط الملف الحدودي يحتاج في البداية الى تعاون وتنسيق مستمر ومتواصل مع دول الجوار، وزيادة الرقابة الجوية من خلال طيران الجيش او الطيران المسير وبناء سور أمني لضبط الحدود مع أبراج مراقبة متطورة متزودة بالكاميرات الحرارية وغيرها من أجهزة الرصد والمتابعة المتطورة".

وكانت السلطات العراقية قد وضعت، العديد من الخطط الأمنية لحرس الحدود مع دول الجوار لمنع تسلل الارهابيين وتهريب المخدرات والممنوعات.

ويؤكد مسؤولون أمنيون عراقيون خطورة ملف الحدود والحاجة لضبطه، سواء على مستوى مواجهة تسلل مسلحي تنظيم داعش، أو شبكات تهريب المخدرات والمواد الممنوعة إلى البلاد، وأنشطة الجماعات الكردية المسلحة المعارضة لكل من تركيا وإيران، والموجودة في الشمال العراقي وتتخذ منه منطلقا لأنشطتها.

ووقع العراق مع بعض دول الجوار، مذكرات تفاهم حدودية تتضمن التنسيق حول الأمور المتعلقة بالشريط الحدودي، بما في ذلك المحطات الحدودية، وحركة الزوار عبر الحدود، وتبادل المعلومات والدوريات الحدودية المشتركة وإغلاق الحدود وما إلى ذلك.