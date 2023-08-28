العثور على جثة رجل أربعيني مرمية أمام داره في كركوك

2023/08/28 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، (28آب 2023) بالعثور على جثة رجل في سن الأربعين مرمية أمام داره في منطقة كردستان شمالي غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إنه "تم العثور على جثة رجل أربعيني مرمية أمام داره في منطقة كردستان (الفيلق سابقا) شمالي غربي مدينة كركرك"، موضحاً أن "المعلومات الأولية تشير الى ان الرجل قتل خنقا ومن ثم تم رمي جثته من سطح أحد المنازل".

ولفت الى أنه "تم نقل الجثة للطب العدلي، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة تفاصيل الجريمة"، مبيناً أن "الجهات الأمنية حتى الان لم تصل الى دوافع وأسباب الجريمة".

وأشار المصدر الى أن "المواطن المقتول تعود اصوله لمحافظة بابل".



