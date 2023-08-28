تقرير: الصين تتجسس وتتحكم في مكابح السيارات الكهربائية في بريطانيا عن بعد

2023/08/28 | 15:15 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

حذر تقرير صادر عن خبراء في بريطانيا إلى أن الحكومة الصينية يمكنها المراقبة والتحكم في مكابح السيارات الكهربائية البريطانية عن بعد.

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وذكر التقرير الذي يحمل عنوان (قدرات مراقبة السيارات الصينية)، أن الخطر المحتمل الثاني يتجاوز المراقبة البسيطة مثل الوصول إلى بيانات السرعة والموقع والاتجاه ويصل إلى القدرة على التحكم في أنظمة معينة داخل السيارة.

"بريطانيا بالعربي"