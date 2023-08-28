2023/08/28 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، الاطاحة بمنتحل صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء في محافظة الأنبار. وذكر بيان للجهاز تلقته إيرث نيوز أنه “إستناداً إلى معلومات إستخبارية مؤكدة عن قيام أحد الأشخاص في محافظة الأنبار بإنتحال صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء جرى إستحصال الموافقات القضائية والتحري عن المتهم المذكور، حيث تبين أنه يعمل […]

ظهرت المقالة الأمن الوطني في الأنبار يُطيح بمنتحل صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء أولاً على ايرث نيوز.