2023/08/28 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

أخلت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، منزل الدكتور علي الوردي، استجابة لمناشدة عائلته. وذكر وزارة الداخلية، في بيان تلقته إيرث نيوز أنه “بناء على ما عرضته إحدى القنوات الفضائية من مناشدة لعائلة عالم الاجتماع الكبير المرحوم “علي الوردي ” حول إخلاء دار تابعة للعائلة من قبل مؤجريها، أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، واستجابة لهذه المناشدة […]

ظهرت المقالة استجابة لمناشدة عائلته.. وزير الداخلية يبعث قوة لإخلاء منزل الوردي أولاً على ايرث نيوز.