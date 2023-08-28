جنايات النجف: الإعدام لشخصين مارسا الجنس مع شاب بعد قتله

2023/08/28 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاثنين، حكما بالاعدام شنقا حتى الموت ضد مدانين اثنين في المحافظة بجريمة قتل.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "المتهمين تم ادانتهما باستدراج احد الاشخاص في حي الرحمة وسط المحافظة، وقتله في احد المنازل بالضرب المبرح، ثم تم خلع ملابسه وتصويره لغرض ممارسة الجنس معه وهو مقتول".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".