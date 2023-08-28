مواد غذائية تنظف الجسم من النيكوتين

2023/08/28 | 16:41 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تنصح الدكتورة ماريا كابرالوفا خبيرة التغذية الروسية المدخنين بضرورة تناول الرمان والبرتقال والليمون والبروكلي.

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وتشير في حديث لـ Gazeta.Ru إلى ان هذه المواد تساعد على تنظيف الجسم من النيكوتين.

وتقول: "يعتبر الرمان أفضل وسيلة لمكافحة آثار التدخين والكحول وغيرها من المواد المسممة للجسم). وعلاوة على ذلك يحسن الرمان نوعية الدم والدورة الدموية بصورة عامة".

ووفقا لها، يجب على المدخنين إضافة الحمضيات والزنجبيل إلى نظامهم الغذائي اليومي أيضا.

وتقول: "يساعد البرتقال والليمون على تسريع عملية التمثيل الغذائي. أما الزنجبيل فيعزز منظومة المناعة ويساعدها في مكافحة مختلف أنواع السموم ويقلل الرغبة في التدخين".

وتتضمن قائمة الخبيرة مواد أخرى مفيدة للمدخنين مثل كيوي والبروكلي والخضروات الورقية الطازجة.

وتقول: "يحسن الكيوي عملية الهضم ويحارب الاكتئاب، الذي يصاب به المدخنون أكثر من غير المدخنين. أما البروكلي فينظم عملية التمثيل الغذائي وعمل الجهاز الإفرازي (الجهاز الإخراجي). وتساعد الخضروات الورقية الطازجة على تنظيف الجسم بكامله".