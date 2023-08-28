2023/08/28 | 16:41 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الاثنين، إن أعمال صيانة خط الأنابيب الذي يمتد من إقليم كردستان العراق إلى ميناء تركي أوشكت على الانتهاء.

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وأكد الوزير أن تركيا تهدف إلى تشغيل خط الأنابيب في أقرب وقت ممكن.

وكانت خسائر إقليم كردستان العراق من وقف تصدير النفط قد اقتربت من 5 مليارات دولار، فيما يحاول العراق التوصل إلى اتفاق مع الجانب التركي من أجل استئناف التصدير الذي توقف منذ حوالي 5 أشهر.

وخلال الأسبوع الماضي، ناقش وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، مع وزير الطاقة التركي، العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة خلال اجتماع في أنقرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزيرا النفط العراقي والتركي، تأكيدهما على أهمية استئناف تدفقات النفط بعد الانتهاء من عمليات تأهيل الأنابيب.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط في 25 مارس، بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا، عن صادرات غير مصرح بها خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

"سكاي نيوز عربية"