2023/08/28 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني في محافظة الانبار، اليوم (28 آب 2023)، الاطاحة بمنتحل صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء بعد تنفيذه (19) عملية نصب وإحتيال على مسؤولين في الدولة.

وقال بيان للجهاز، تلقته "بغداد اليوم"، انه "إستناداً إلى معلومات إستخبارية مؤكدة عن قيام أحد الأشخاص في محافظة الأنبار بإنتحال صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، جرى إستحصال الموافقات القضائية والتحري عن المتهم المذكور، حيث تبين أنه يعمل موظفا حكومياً في المحافظة وينتحل صفة الإنتساب إلى مكتب رئيس الوزراء، وعلى الفور تحركت قوة من الجهاز وألقت القبض على المتهم المذكور وأثناء التحقيق الأولي اعترف بإنتحاله صفة مدير مكتب رئيس مجلس النواب، ومن بعدها صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، فضلاً عن قيامه بـ (19) عملية نصب وإحتيال عبر الإتصال الهاتفي بمسؤولين ومديرين عاميين لتمشية بعض المعاملات والحصول على تسهيلات وإمتيازات لأشخاص آخرين لقاء مبالغ مالية وسفرات سياحية حصل عليها بعد إتمام كل عملية".

واضاف، انه "جرى تسليم المتهم إلى الجهات القضائية لينال جزاءه وفقاً للقانون".