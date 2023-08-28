الداخلية تخلي منزل علي الوردي وتنتظر تسليمه لذويه

2023/08/28 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، اخلاء دار تابعة لعائلة عالم الاجتماع العراقي علي الوردي من قبل مؤجريها.

وقال بيان للداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بناء على ما عرضته احدى القنوات الفضائية من مناشدة لعائلة عالم الاجتماع الكبير المرحوم "علي الوردي" حول اخلاء دار تابعة للعائلة من قبل مؤجريها، امر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، واستجابة لهذه المناشدة باتخاذ الاجراءات القانونية الفورية التي اسفرت عن اخلاء الدار من قبل قوة من وزارة الداخلية"،

واضاف، انه "تم تكليف دوريتين تابعتين لشرطة النجدة بتأمين الحراسة الكاملة للدار لحين استلامه من قبل ذويه وفق الاصول القانونية".

وفي وقت سابق، طالبت عائلة عالم الاجتماع العراقي الراحل علي الوردي، بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الحكومة والمسؤولين بالتدخل لاستعادة منزله في مدينة الكاظمية، بعد تلقي تهديدات عشائرية.



