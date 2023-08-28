2023/08/28 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، عن أقل المحافظات تحديثا للمواليد الجديدة التي يحق لها المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.

وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لـ"بغداد اليوم"، إن "المحافظات التي سجلت أعلى نسبة بتحديث للمواليد الجديدة التي يحق لها المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات كانت محافظة نينوى في المرتبة الأولى، وبعدها كركوك".

وكشف جميل أن "العاصمة بغداد هي الأقل تحديثا بشكل عام عن باقي المحافظات الأخرى".

وفي مطلع تموز الفائت، أكدت المفوضية العليا للانتخابات، أن 3 ملايين ناخب من أصل نحو 25 مليونا يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية، المقررة في شهر كانون الثاني القادم، لم يحدثوا بطاقاتهم الانتخابية، وهو شرط من شروط المشاركة في الانتخابات، الأمر الذي يزيد من توقعات ضعف المشاركة فيها، مع تأكيدات أن حالة إحباط تسود الشارع العراقي قد تؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات التي يشارك فيها 284 حزبا، وفق ما أعلنت المفوضية.

وكانت المفوضية بدأت استعداداتها الفنية لانتخابات مجالس المحافظات منذ مطلع أيار الماضي، وشكلت لجانا فنية مختصة.

إحباط ومشاركة متواضعة

وكانت المفوضية أعلنت انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، في 9 تموز 2023، بـ 15 محافظة عدا إقليم كردستان، مؤكدة المباشرة بتحديث بيانات التسجيل البايومتري لمكاتب المحافظات الانتخابية.

ووضعت المفوضية العاشر من آب 2023، موعدا لانتهاء عملية تحديث سجل الناخبين في العراق، ويزيد عدد الذين يحق التصويت في الانتخابات عن 25 مليونا من أصل 42 مليون عراقي.

يحدث ذلك بينما يثار جدل بشأن النسبة المتوقعة في الانتخابات وهاجس من حالة احباط قد تفضي عن مشاركة متواضعة، لا سيما مع تأكيدات بأن أرقام من لم يحدثوا سجلاتهم أكبر بكثير من العدد المعلن.