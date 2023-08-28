2023/08/28 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، عن بدء مشروع تقنين المياه في العراق بكلفة 300 مليار دينار، مشيرة الى الحاجة لتريليون دينار لتقليل هدر المياه بنسبة 70%.

وقال عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية رفيق الصالحي لـ"بغداد اليوم"، إن "تقنين المياه للاستخدامات الزراعية من خلال اعتماد منظومات السقي الحديثة باتت أولوية في خضم الجفاف القاسي الذي ضرب اغلب مناطق البلاد خلال 2023 ما استدعى اتخاذ تدابير ذات بعد استراتيجي لمواجهة تقلبات المناخ وأزمة الإيرادات المنخفضة للأنهر الرئيسية في البلاد".

وأضاف، ان "مشروع تقنين المياه للاستخدامات الزراعية بدء بعد تخصيص 300 مليار دينار ضمن ميزانية 2023 "، مشيراً الى أن "هناك طلبا قدمته وزارة الزراعة لزيادة المبلغ إلى 500 مليار دينار من اجل خلق مرونة في شمول مناطق واسعة بمنظومات السقي الحديثة خاصة وانه تقلل هدر المياه بنسبة تصل الى 70 %".

وتابع ان "المشروع قد يحتاج الى ترليون دينار إذا ما جرى تعميمه على كافة المحافظات العراقية"، لافتا الى ان "ثقافة ترشيد الاستهلاك وتقنين الاستخدامات ضرورة قصوى لتفادي ازمة جفاف لها تداعيات خطيرة بالإضافة الى انها تحمل جدوى اقتصادية تسهم في زيادة الإنتاج بأقل كمية من المياه والتجارب كثيرة في هذا الجانب".

وأشار الصالحي، أن "لجنته تسعى الى بلورة استراتيجية شاملة لملف المياه تكون بمثابة خطة عمل للسنوات القادمة خاصة مع المتغيرات المناخية التي تدلل بان ملف الجفاف قد يزداد تعقيدا خاصة في الساحة العراقية".





وتشير التقديرات الى ان الزراعة لوحدها تمثل 70% من حجم الاستهلاك الكلي للمياه في العراق، بسبب طرق الري القديمة السيحية، فيما تؤكد وزارة الزراعة ان استخدام تقنيات الري الحديثة ستؤدي للاكتفاء بـ30% فقط من المياه القادمة من تركيا.