نينوى.. اتفاق بين الاحزاب بشأن تغيير عدد من مدراء الدوائر

2023/08/28 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

كشف مصدر مسؤول، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، عن اتفاق بين الأحزاب في نينوى بشأن تغيير عدد من مدراء الدوائر في المحافظة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "الأحزاب المختلفة في نينوى اتفقت على جمع تواقيع نيابية لإقالة 4 مدراء دوائر في المحافظة".

وأضاف أن "أبرز الدوائر التي سيتم إقالها مدرائها هم هيئة استثمار نينوى ومديرية ومديرية المجاري ومديرية الماء ومدير صحة نينوى".

وامس الاحد (27 آب 2023)، كشف مصدر محلي، عن جملة تغييرات قادمة في عدد من الدوائر والمؤسسات بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هناك جملة تغييرات ستحدث في محافظة نينوى سيقوم بها المحافظ نجم الجبوري".

وأضاف أن "هناك عدة مدراء للدوائر وأيضا مسؤولي الوحدات المحلية ستصدر بحقهم إقالات كجزء من عملية التغيير قبل انتخابات مجالس المحافظات".

وأجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، غير مرة، تغييرات في مناصب حكومية رفيع من بينها وكلاء ومدراء عامين وهيئات مستقلة، ومناصب أمنية حساسة.

وخلال أول أسبوعين من منح حكومته الثقة، أجرى السوداني سلسلة من التغييرات الواسعة في المناصب الأمنية والحكومية، أبرزها إلغاء جميع قرارات سلفه مصطفى الكاظمي التي اتُخذت خلال فترة تصريف الأعمال، التي أعقبت إجراء الانتخابات التشريعية في 10 تشرين الأول 2021.







