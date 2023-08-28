الداخلية تستجيب لعائلة الدكتور علي الوردي

2023/08/28 | 16:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / استجابت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، لمناشدة عائلة عالم الاجتماع المرحوم الدكتور علي الوردي.

جاء ذلك بناء على ما عرضته إحدى القنوات الفضائية من مناشدة لعائلة الوردي، حول إخلاء دار تابعة للعائلة من قبل مؤجريها، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية التي أسفرت عن إخلاء الدار من قبل قوة من وزارة الداخلية.

وكلف الشمري، دوريتين تابعتين لشرطة النجدة بـ"تأمين الحراسة الكاملة للدار لحين استلامه من قبل ذويه وفق الأصول القانونية".