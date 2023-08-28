2023/08/28 | 16:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الاثنين، بمصرع ثلاثة نساء بحوادث دهس على طريق الزائرين بين كربلاء والنجف.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "امرأة في الستينيات من عمرها من اهالي محافظة البصرة توفيت نتيجة حادث دهس على طريق الزائرين بين كربلاء والنجف"، لافتا إلى ان "فتاة من اهالي محافظة ذي قار عمرها 13 عاما توفيت بذات الطريقة على طريق كربلاء _ نجف".

وتابع المصدر، ان "فتاة من اهالي النجف عمرها 12 عاماً توفيت بحادث دهس أيضا"، مشيرا إلى ان "جثث المتوفيات نقلت إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وتوقيف المتسببين بالحوادث الثلاثة على ذمة التحقيق".

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة 21 ايرانياً القادمين إلى الزيارة الاربعينية بحادث سير في محافظة واسط.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن خمسة زائرين إيرانيين لقوا مصرعهم، فيما أصيب 16 آخرين نتيجة انقلاب حافلة نوع "كوستر" كانت تقلهم على طريق بدرة - دبوني شرقي محافظة واسط.