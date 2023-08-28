2023/08/28 | 17:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تواجه الأندية الإسبانية المشاركة في البطولات الأوروبية هذا الموسم، كارثة تهدد استمرارها في المنافسات. ويشارك الخماسي، ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو، وسوسيداد، وإشبيلية هذا الموسم بدوري الأبطال، بينما سيلعب فياريال، وريال بيتيس في الدوري الأوروبي، وأوساسونا بدوري المؤتمر. ووفقا لإذاعة “مونت كارلو”، ندد أندرو كامبس، الأمين العام للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بتدخل الحكومة لإقصاء […]

ظهرت المقالة أزمة “القبلة” تهدد باستبعاد الريال وبرشلونة من دوري الأبطال أولاً على ايرث نيوز.