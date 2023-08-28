2023/08/28 | 17:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نظم موظفو وزارة الشباب والرياضة، تظاهرة في العاصمة بغداد للمطالبة بإستعادة أراضيها التي تم إحالتها للاستثمار بقرار من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وذكرت الوزارة في بيان أن “وزارة الشباب والرياضة نظمت تظاهرةً حاشدةً، في المجمع الشبابي في شارع فلسطين، احتجاجاً على قرار إحالة أراضيها إلى الاستثمار، وما يسببه هذا القرار من ضرر […]

ظهرت المقالة موظفو وزارة الشباب يتظاهرون احتاجاً على قرار اتخذه مصطفى الكاظمي أولاً على ايرث نيوز.