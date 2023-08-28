2023/08/28 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ابلغ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، ذوي شهداء انفجار الكرادة باعدام 3 مدانين رئيسيين في الواقعة مساء امس وصباح اليوم.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل عوائل شهداء التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة الكرادة مطلع شهر تموز سنة 2016، وتسبب بسقوط المئات من الضحايا بين شهيد وجريح".

واضاف، ان "السوداني، أبلغ أهالي الضحايا، بأنه جرى ليلة أمس وصباح اليوم، إنزال القصاص العادل وتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المجرمين الرئيسيين المدانين بالاشتراك في جريمة التفجير الإرهابي، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مطلقاً في تنفيذ أي حكم قضائي صادر ضد المدانين بجرائم الإرهاب".

ووفقاً للبيان، "استمع رئيس مجلس الوزراء، إلى مطالب ذوي الشهداء، موجهاً بمتابعة متطلباتهم الخاصة، وتذليل العقبات أمام كل ما يعترض تحقيقها".



