القبض على ثلاثة مسافرين بحوزتهم مبالغ مزورة في منفذ القائم

2023/08/28 | 18:25 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة مسافرين بحوزتهم أكثر من 36 مليون دينار من العملة العراقية المزورة في منفذ القائم.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" عمليات الضبط التي تنفذها هيئة المنافذ الحدودية من خلال ممارسة دورها الرقابي وتكثيف عمليات التفتيش والبحث تستمر لمنع دخول وخروج أي مواد ممنوعة".وأضافت، أن" مديرية منفذ القائم الحدودي تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مسافرين وبحوزتهم مبلغ (36,475,000) مليون دينار من العملة العراقية (مزورة) فئة خمسة وعشرين ألفا مخبأة في الجواريب والملابس الداخلية لهم".وتابعت، أنه" تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك القائم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".