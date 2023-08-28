2023/08/28 | 18:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلن مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، راضي شنيشل، عن التشكيلة الأساسية للفريق في مواجهة نظيره اليمني ودياً.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة من عصر يوم الاثنين، في مدينة البصرة.

وتألفت التشكيلة من محمد حسن لحراسة المرمى، وللدفاع كرار سعد، وكاظم رعد، وحسين عامر، ومصطفى سعدون.

أما خط الوسط، فضم اموري فيصل، وزيد اسماعيل، وزيد عبد الجبار، ورضا فاضل، وللهجوم عمار غالب، وذو الفقار يونس.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي، قد خاض مباراتين وديتين أمام السودان في البصرة، فاز في الأولى 4-2 وتعادل في الثانية 1-1.