2023/08/28 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / كشفت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، عن اتفاقها مع إيران على طرد المسلحين من إقليم كردستان وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إن “أهم مبادئ السياسة الخارجية بان لا يكون العراق طرفا في الإضرار بجيرانه، وأن السيادة العراقية تقتضي تفاهمات أمنية لحماية حدود العراق من أي اعتداء”. […]

ظهرت المقالة العراق يعلن اتفاقه مع إيران على طرد المسلحين من كردستان أولاً على ايرث نيوز.