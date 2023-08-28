2023/08/28 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد المتحدث بإسم وزارة الاسكان والاعمار، نبيل الصفار، اليوم الاثنين، الدولة متجهة نحو انشاء المدن السكنية، وستنطلق هذه المدن قريبا وستوفر الاف الوحدات السكنية. وقال الصفار في تصريح لايرث نيوز : إن “هناك حلول وخطط بديلة لمعالجة واحتواء ازمة الشكل القديمة المتجذرة منذ سنوات طويلة ولم يكون هناك حلول له سواء توزيع قطع […]

ظهرت المقالة الاعمار: الدولة متجهة نحو انشاء المدن السكنية وستوفر الاف الوحدات أولاً على ايرث نيوز.