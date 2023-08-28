2023/08/28 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / افصحت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن خطتها الأمنية الخاصة بزيارة اربعينية الإمام الحسين. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة إيرث نيوز، إن “هنالك جهدا كبيرا بذل في الوزارة ومنذ فترة طويلة من بدء الزيارة كانت هنالك اجراءات وعدة اجتماعات مستمرة وزيارات ميدانية سواء الى الجمهورية الاسلامية من قبل لجان متخصصة […]

ظهرت المقالة الداخلية تفصّح عن تفاصيل خطتها الأمنية للزيارة الأربعينية أولاً على ايرث نيوز.